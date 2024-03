Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Traktor - Autokennzeichen gestohlen - Einbruch in Garage

Fulda (ots)

Diebstahl aus Traktor

Cornberg. In der Sontraer Straße im Ortsteil Rockensüß stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.03.) aus der Fahrerkabine eines Traktors zwei elektronische Bedienterminals im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. In der Homberger Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.03.) beide amtlichen Kennzeichen HEF-FA 402 von einem Pkw des Herstellers Mitsubishi. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Friedewald. In der Vachaer Straße brachen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (06.03.) und Donnerstagnachmittag (07.03.) in eine Garage ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf, stahlen im Anschluss Baumaschinen im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

