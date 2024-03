Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Lkw brennt auf BAB 7 - Keine Personen verletzt

Am Donnerstag, 07. März 2024, gegen 17.50 Uhr, geriet ein Sattelzug auf der BAB 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreick, in Brand. Der 60jährige tschechische Fahrzeugführer konnte unverletzt sein Gespann verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Bei deren Eintreffen stand die Zugmaschine aber schon in Vollbrand. Ein komplettes Übergreifen des Feuers auf den Sattelauflieger, der mit Papierresten beladen war, konnte aber verhindert werden. Die BAB war in der Zeit zwischen 17.55 Uhr und 19.15 Uhr zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck, in Fahrtrichtung Kassel, voll gesperrt. Bis zur Abklärung, wie sehr der Fahrbahnbelag des rechten Fahrstreifens in Mitleidenschaft gezogen wurde, bleibt dieser für den Fahrzeugverkehr weiterhin nicht nutzbar. Angaben über die Höhe des Sachschadens sind derzeit nicht möglich. Zur Brandbekämpfung eingesetzt war die Feuerwehr aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.

