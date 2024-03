Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Fahrerflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (04.03.), gegen 10.30 Uhr, parkte ein 66-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand am Theodor-Heuss-Platz. Als er rund 15 Minuten später zurückkam, stellte er einen erheblichen Sachschaden an seinem Fahrzeug fest. Dieses war nicht mehr verkehrssicher und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld,Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Auf Parkplatz zusammengestoßen Bad Hersfeld. Am Dienstag (05.03.), gegen 12.45 Uhr, stießen eine 53-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld und eine 43-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Becker-Straße beim Rückwärtsfahren gegeneinander. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Zwei Leichtverletzte

Philippsthal. Am Sonntag (03.03.), gegen 5 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Audi aus Bad Salzungen die Straße "Am Zollhaus" aus Richtung Philippsthal in Richtung Vacha. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Beet und kollidierte mit der Ecke eines Gebäudes. Er sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Zusammenstoß

Alheim. Am Mittwoch (06.03.), gegen 11.25 Uhr, fuhr eine Dacia-Lodgy-Fahrerin aus Ludwigsau in Baumbach von der Sterkelshäuser Straße kommend in die Braacher Straße in Richtung Rotenburg. Eine Renault-Clio-Fahrerin aus Rotenburg parkte am rechten Fahrbahnrand in der Braacher Straße und fuhr von diesem an, hierbei stieß dieser seitlich mit dem Dacia zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 2.750 Euro.

