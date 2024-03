POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (28.02.) kam es zwischen 19 Uhr und 21 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Ochsenwiese im Bereich des dortigen Schwimmbadeingangs. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Wenden oder Rangieren einen schwarzen Renault Kadjar an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Eichenzell. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Dienstag (27.02.), gegen 8 Uhr und Mittwoch (28.02.), gegen 10 Uhr, auf einem Tankstellengelände in der Straße Rhönhof. Ein bisher unbekannter Sattelzug mit Auflieger befand sich nach momentanem Kenntnisstand im Bereich der Tanksäulen und touchierte anschließend vermutlich beim Rangieren eine neben den Tanksäulen rechtsseitig befindliche mobile Waschanlage mit Waschmaschinen und Trocknern. An der Waschanlage entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

