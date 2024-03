Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Seniorenheim - Einbruch in Jugendraum - Versuchter Einbruch in Café - Mehrere Diebstähle und versuchte Diebstähle in Flieden

Versuchter Einbruch in Seniorenheim

Fulda. In der Werner-Schmid-Straße versuchten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (01.03.) und Montagmittag (04.03.) in ein Seniorenheim einzubrechen. Dazu hebelten die Täter ohne Erfolg an einem Bürofenster und verursachten dabei rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendraum

Großenlüder. Im Wiesenweg brachen Unbekannte zwischen dem 23. Februar und dem 1. März in einen Jugendraum ein. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Café

Bad Salzschlirf. In der Nacht zu Dienstag (05.03.) versuchten Unbekannte in der Lindenstraße in ein Café einzubrechen. Die Hintertür und ein Fenster hielten stand. Die Täter verursachten jedoch rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle und versuchte Diebstähle in Flieden

Flieden. In der Nacht von Montag (04.03.) auf Dienstag (05.03.) kam es im Wohngebiet unterhalb des Weinberges zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen. Unbekannte Täter hebelten verschiedene Garagen und Verschläge auf und entwendeten E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro - ein weißes E-MTB des Herstellers Cube sowie ein schwarzes E-MTB des Herstellers Allegro - und einen Akku eines weiteren E-Bikes, das von den Tätern in der Nähe zurückgelassen wurde. In unmittelbarer Nähe kam es auch noch zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären. Es werden Zeugen gesucht, die in der betreffenden Nacht oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen- oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880

