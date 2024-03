Hersfeld-Rotenburg (ots) - Brand an Stellwerk Cornberg. Nach einem Brand am Montagabend (04.03.), gegen 21.15 Uhr, an einem Stellwerk in Cornberg, ermittelt die osthessische Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte mehrere Fensterrahmen des Gebäudes in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise zeitnah ablöschen, sodass ein Brand des gesamten Gebäudes verhindert werden ...

