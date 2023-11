POL-PPWP: Geldautomatensprengung - Unbekannte Täter fliehen mit dunkelfarbenem Audi Kombi

Kaiserslautern (ots) - Sein eigener Alkoholpegel ist einem Roller-Fahrer am Dienstagabend sozusagen in die Quere gekommen. Ein Streifenteam der Polizeiinspektion 2 fand den 64-Jährigen kurz nach 21 Uhr in der Mozartstraße, wo er neben dem Motorroller auf dem Boden lag. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Mann in einer Gaststätte mehrere Weinschorlen getrunken ...

