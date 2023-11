POL-PPWP: Außenspiegel abrasiert

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen in der Innenstadt ihre Spuren hinterlassen haben. Am Dienstag gingen sowohl aus der Fischerstraße als auch vom St.-Martins-Platz Anzeigen wegen Sachbeschädigung ein. In beiden Straßen wurden Hauswände mit diversen Graffiti besprüht. Die genaue Tatzeit ist unklar; lediglich in der Fischerstraße kann der Zeitraum auf Samstag (4. November), zwischen 11 und 18 Uhr, eingegrenzt werden. ...

