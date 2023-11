Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ame) - In der Zeit vom 18.11.2023, 09:00 Uhr bis 19.11.2023, 21:40 Uhr kam es in der Ostertorstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelt während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster auf und verschafft sich dadurch Zutritt zu allen Räumlichkeiten des Hauses. Das Diebesgut ist zurzeit noch unbekannt. Durch die Tat ist mindestens ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell