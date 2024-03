Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Schulgebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Mittwochmittag (06.03.), gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei in Bad Hersfeld ein Brand in einem Schulgebäude in der Straße "Am Obersberg" gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer in einem Mülleiner in einer Herrentoilette zeitnah entdeckt, bevor es sich ausbreiten konnte. Eine Lehrkraft sowie der Hausmeister verbrachten den brennenden Mülleiner ins Freie und löschten die Flammen.

Durch den Brand im Toilettenbereich kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb circa 150 Schülerinnen und Schüler vorsorglich aus den angrenzenden Klassenräumen ins Freie geleitet wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden.

Die Feuerwehr lüftete den betroffenen Gebäudebereich im Anschluss.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Diese dauern momentan weiter an. Es liegen jedoch Anhaltspunkte auf Brandstiftung vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell