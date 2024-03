Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fensterscheibe beschädigt - Versuchter Diebstahl von Katalysator

Fulda (ots)

Fensterscheibe beschädigt

Eiterfeld. In der Straße "Untere Trift" im Ortsteil Arzell haben Unbekannte am Dienstag (05.03.), gegen 14 Uhr, eine Scheibe eines Einfamilienhaus beschädigt. Die Täter beschossen die Glasscheibe mit einem unbekannten Gegenstand und verursachten einen Schaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Katalysator

Hilders. Am Mittwochmittag (06.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, den Katalysator eines VW-Transporters, der in der Straße "Battentor" abgestellt war, zu entwenden. Dabei entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell