Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Werbetafel durch Steinewurf beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Freitag gegen 6 Uhr in der Asylstraße gekommen. Ein Unbekannter beschädigte mittels Steinwurf ein dortiges Apothekenschild am Durchgang Parler Markt. Zeugen konnten einen Mann mit roten knöchelhohen Schuhe sowie einer roten Daunenjacke vor Ort beobachten. Dieser fiel bereits kurz vorher im Bereichs Josefs Bach auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung oder dem Mann machen können, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Essingen: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte am Freitag, zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW, welcher in der Seltenbachstraße abgestellt war. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auto beschädigt

Zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr wurde am Freitag ein auf einem Kundenparkplatz in der Stuttgarter Straße parkender Daimler-Benz bei einem Unfall beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell