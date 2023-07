Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/Hinweise auf Brandstiftung

Coesfeld (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüdinghausen am vergangenen Montag (03.07.), bei dem zwei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, hat die Polizei ihre Ermittlungen an der Brandstelle abgeschlossen. Es haben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

