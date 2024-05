Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Vor Kontrolle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Aalen (ots)

Am Sonntagnachmittag wollten Polizeibeamte gegen 16:20 Uhr in der Au einen Krad-Lenker kontrollieren, welcher auf dem Hinterrad und ohne angebrachtes Kennzeichen die Straße befuhr. Als der 19-jährige Fahrer die Polizei bemerkte, flüchtete er und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B290 in Richtung Schweighausen davon. Hierbei missachtete er wiederholt die Anhaltesignale der Polizeistreife und überholte andere Verkehrsteilnehmer links und rechts, welche in gleicher Fahrtrichtung unterwegs waren. Auf Höhe der Kreuzung Haller Straße und Siemensstraße befanden sich mehrere Fahrzeuge, welche aufgrund der für sie rot zeigenden Lichtzeichenanlage auf der Geradeaus- sowie Rechtsabbiegerspur warteten. Zwischen diesen fuhr der Krad-Lenker hindurch und setzte seine Fahrt trotz für ihn geltender roter Lichtzeichenanlage fort. Während der Weiterfahrt auf der B290 überholte er weiterhin andere Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf Höhe des Ortsteil Rindelbach bog der Krad-Lenker nach rechts in die Ulmenstraße ab. Dort konnte er im unmittelbaren Nahbereich durch Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert werden. Gegen den 19-Jährigen werden entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Die Polizei Ellwangen sucht Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die zum Fahrverhalten des Krad-Lenkers mit auffallend orangener Jacke, insbesondere auf der beschreibenen Fahrtstrecke sowie im Bereich der Kreuzung, Angaben machen können oder durch das Fahrverhalten gefährdet wurden. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 in Verbindung zu setzten.

