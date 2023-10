POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit zwei Verletzten

Schwerin (ots) - Am Freitagabend des 06.10.2023 ereignete sich gegen 21:20 Uhr in Schwerin ein sogenannter Alleinunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Der 22-jährige Fahrer eines BMW befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße "Am Grünen Tal" und bog linksseitig in die "Crivitzer Chaussee" weiter in Fahrtrichtung stadteinwärts ab. Hier kam der BMW-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen ...

mehr