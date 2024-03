POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Driburg (ots) - Am 09.03.2024, gegen 15:40 Uhr, wurde durch die Polizei eine Fahrzeugkombination aus PKW und Anhänger angehalten, da sich vorne am PKW und am Anhänger dieselben Kennzeichen befanden. Hinten am PKW befand sich kein Kennzeichen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger bereits außer Betrieb gesetzt wurde und nicht mehr zugelassen war. Für den PKW bestand keine Haftpflichtversicherung und die Kennzeichen waren zur Entstempelung ...

mehr