Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Erneut Syrer eingeschleust - Zeugen gesucht

Salzenforst (ots)

Erneut wurden Syrer nach Deutschland eingeschleust und im Großraum Salzenforst abgesetzt.

Am 02.Februar 2024 um 12:05 Uhr informierte ein Zeuge die Landespolizei, dass sich am Kreisverkehr in Salzenforst mehrere Migranten aufhalten sollen. Streifen der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen begaben sich daraufhin in Richtung Salzenforst und stellten im Bereich Oberuhna erst zwei und im weiteren Verlauf auf der Salzenforster Straße in Bautzen weitere acht Personen fest. Bei der Gruppe handelte es sich im Jugendliche und Männer aus Syrien im Alter von 13 bis 38 Jahren.

Die Syrer wurden in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weitergeleitet.

In einer ersten Befragung gaben einige Männer an, dass es sich beim Schleuserfahrzeug um einen silberfarbenen Van mit vermutlich tschechischen Kennzeichen handeln soll.

Die Bundespolizei Ebersbach bittet Zeugen, welche Beobachtungen zu der Schleusung und dem vermutlichen Schleuserfahrzeug gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

