BPOLI EBB: Kabeldiebstahl auf dem Viadukt Obergurig - Zeugen gesucht

Uhyst a.T. (ots) - Ein 46-jähriger Ukrainer, welcher wegen Diebstahls durch das Amtsgericht Emmendingen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30,00 EUR verurteilt wurde, muss nun in Haft. Der 46-Jährige wurde durch Bundespolizisten auf dem Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. kontrolliert und dabei wurde der offene Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg festgestellt. Da der Mann nicht in der Lage, war den ...

mehr