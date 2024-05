Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle sowie Einbrüche, Sachbeschädigungen und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am Freitagabend sollen zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr auf dem Parkplatz des ZOB aus einem geparkten Pkw mehrere Elektroartikel im Wert von ca. 2000 Euro gestohlen worden sein. Diese befanden sich im Kofferraum des Pkw, welche in der mittleren Reihe des Parkplatzes stand. Mögliche Zeugen, welche verdächtige Personen gesichtet haben, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag um 16:30 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße ein geparkter Pkw der Marke VW beschädigt. Ein bisher unbekannte Täter dellte die hintere Türe des Pkws ein und verursachte eine Kratzspur. Hierbei entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Hinweise zum Tathergang werden gebeten dem Polizeipräsidium Crailsheim unter 07951 4800 mitzuteilen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag um 22:30 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Postplatz, bog in den Postplatz ein und schnitt hierbei die Kurve. Dabei kam es dazu, dass ein 16-Jähriger Kraftradfahrer ohne Kollision, stürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Wallhausen: Verkehrsunfall

Am Sonntag befuhr um 10:15 Uhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer die Reubacher Straße Richtung Reubach. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und kollidiert hierbei mit einer 51-jährigen Pkw-Fahrerin. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von 4000 Euro. Alle beteiligten blieben unverletzt.

Rot am See: Diebstahl

In der Nacht von Dienstag zwischen 0:00 Uhr und 2:00 Uhr wurden zwei Personen in einer Garage in der Tulpenstraße gesichtet. Diese flüchteten in unbekannte Richtung als sich ein Bewohner bemerkbar gemacht hatte. Im Nachgang wurde festgestellt, dass insgesamt 5 Pkws geöffnet wurden. Bis dato wurden vermutlich eine E-Vape und ein Verbandskasten entwendet wurden. Teile des Verbandskasten wurden in einem Baum in der Blütenstraße gesichert. In der Tulpenstraße wurde ein Zigarettenanzünder-Ladegerät und eine Verpackung einer E-Vape gefunden. Laut Zeugenaussage soll es sich um zwei etwa 16-jährige männliche Personen handeln. Einer soll eine schwarze Schildmütze getragen haben, kurze lockige Haare tragen und einen leichten Oberlippenbart haben. Trotz Fahndung konnten keine Personen gefunden werden. Hinweise zu den Tatverdächtigen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen um 6:45 befuhr ein 19-Jähriger die Lindenstraße und wollte an der Einmündung zur Haller Straße (B19) nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem auf der Haller Straße von Schwäbisch Hall kommenden 42-Jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei wurde der Pkw des 42-Jährigen auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt und musste abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 6.500 Euro. Beide Fahrer sind unverletzt.

Ilshofen: Einbruchsdiebstahl

Im Enzianweg wurde zwischen Montagmittag 12:00 Uhr und Dienstagmorgen 7:30 Uhr in einen Baucontainer eingebrochen. Hierbei wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Der entstandene Sachschaden ist bisher nicht bekannt. Zeugen, welche Informationen zum Tathergang haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Obersontheim: Diebstahl aus Pkw

Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Dorfstraße zwischen Samstagnachmittag 16:00 Uhr und Sonntagmorgen 10:00 Uhr aus einem geparkten Pkw der Marke Skoda, Bargeld sowie eine EC-Karte. Mit dieser wurden daraufhin mehre Male Zigaretten aus einem Automaten gekauft. Zeugen, welche verdächtige Personen gesichtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bühlertann unter 07973 5137 zu melden.

Fichtenberg: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Donnerstagabend 18:00 Uhr und Dienstagmorgen 8:00 Uhr wurde an einem abgestellten Pkw bei der Stöckenhofer Sägmühle die Stoßstange abgetreten, sowie mehrere Kratzer an der rechten Fahrzeugseite hinzugefügt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Mögliche Zeugen, welche Hinweise auf den Täter haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Gaildorf unter 07971 95090 zu melden.

