Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Temmels (ots)

Am Mittwoch, 08.05.2024, gegen 09.00 Uhr, kam es auf der L 136, Ortsausgang Temmels in Richtung Tawern, in einem Kurvenbereich zum Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silberfarbenen SUV, aus Richtung Tawern kommend, musste einem auf seinem Fahrstreifen teilweise entgegenkommenden Fahrzeugführer eines hellen/weißen Pkw ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stieß der Fahrer des silbernen SUV gegen die rechtsseitig angebrachte Schutzplanke. Der Fahrer des hellen/weißen Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581-91550 oder bei der Polizeiwache in Konz, Tel 06501-92680, zu melden.

