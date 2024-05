POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in Ferienwohnung

Trier (ots) - Bei günstigen Wetterbedingungen am vergangenen Wochenende zog es eine Vielzahl an Menschen in die Trierer Innenstadt. Die PI Trier zeigte sich dabei gewappnet für einen gesteigerten Zulauf, galt es doch gleich mehrere angemeldete Veranstaltungen und Versammlungen im Stadtgebiet zu begleiten und auch den verkaufsoffenen Sonntag im Blick zu behalten. In der Bilanz bedeutete dies, dass insgesamt 210 ...

mehr