Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - B270 vorübergehend gesperrt

Mittelreidenbach (ots)

Am 06. Mai kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B270 bei Mittelreidenbach während des Dauerregens. Hierbei verlor ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Baumholder in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte zunächst in die Leitplanke und kollidierte schließlich mit einem Verkehrszeichen im gegenüberliegenden Bankett. Der 22-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug hingegen entstand Totalschaden. Auch das Verkehrszeichen wurde zerstört. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B270 vollgesperrt werden.

In diesem Zuge weist die Polizei in Bezug auf die aktuellen Wetterbedingungen darauf hin, dass sich gerade bei andauernden Regenfällen Oberflächenwasser auf der Fahrbahn sammelt. Trotz guter Reifen kann dann stellenweise nicht mehr ausreichend Wasser durch die Reifen verdrängt werden, sodass das Fahrzeug die Bodenhaftung verliert und ins Rutschen gerät. Es kommt zum sogenannten gefährlichen Aquaplaning. Gerade deshalb sollte bei nasser Fahrbahn die Geschwindigkeit reduziert werden, da gerade hohe Geschwindigkeiten das Aquaplaning begünstigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell