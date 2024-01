POL-FR: Kenzingen: Cabrio-Dach aufgeschlitzt und Tasche entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montagvormittag, 15.01.2024, kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Reichenbach" in Freiamt, bei dem der Unfallverursacher einen ordnungsgemäß geparkten Pkw sowie eine Straßenlaterne beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Unfallort konnten von der Polizei Spuren gesichert und das unfallverursachende Fahrzeug ermittelt werden. Das ...

