Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Ilm-Kreis (ots)

Am 29. Mai 2023, gegen 02.30 Uhr begaben sich drei bislang unbekannte Personen widerrechtlich auf ein Grundstück in der Schwarzburger Straße in Jesuborn und entwendeten von dort ein Quad der Marke "Standard Motor" im Wert von ungefähr 6.000 Euro. Das Quad konnte in der weiteren Folge auf einem Feldweg aufgefunden werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Männer in der gleichen Nacht ein weiteres Quad der Marke "Kwang Yang Kymco" im Wert von knapp 9.000 Euro in Pennewitz entwendet haben könnten. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise werden unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0136671/2023) entgegengenommen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

