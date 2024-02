LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Heute Nacht, gegen 01.10 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in eine Fahrradwerkstatt im Bereich Bleichrasen einzudringen, was allerdings misslang. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0046718/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

