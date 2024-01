Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - gemeldeter Gasgeruch am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Abend wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein zu einem gemeldeten Gasgeruch in die Straße "An der Windecke" alarmiert. Nachdem das erste Löschfahrzeug bereits nach gut 6 min. an der Einsatzstelle eintraf, war das Haus bereits von allen Bewohnern richtigerweise verlassen und es konnte direkt mit der Erkundung begonnen werden. Hierbei wurde dann erhöhter Öl-/Kraftstoffgeruch festgestellt, dessen Ursprung jedoch nicht aus dem Gebäude selbst kam. Direkt wurden daher Lüftungsmaßnahmen eingeleitet und zudem die umliegenden Häuser sowie die Kanalisation kontrolliert. Auch hier meldeten sich Bewohner und teilweise konnte Öl-/Kraftstoffgeruch festgestellt werden. Messungen der Feuerwehr und des zuständigen Energieversorgers verliefen allerdings negativ und ohne weitere Erkenntnisse. Weiterhin war es nicht möglich, eine genaue Ursache hierfür festzustellen. Durch den, für den Abwasserkanal zuständigen, Stadtbetrieb und den Energieversorger wurde dann die Kanalisation ausgiebig gespült und der Geruch nahm rapide ab. Eine Familie stellte den Einsatzkräften im späteren Einsatzverlauf Kaffee und Gebäck zur Verfügung, ganz herzlichen Dank hierfür! Für die Einsatzdauer war der betroffene Bereich durch die Polizei und die Feuerwehr voll gesperrt. Weiterhin war das Ordnungsamt der Stadt Wetter (Ruhr) an der Einsatzstelle. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner wieder in die Gebäude zurückkehren und die Kameradinnen und Kameraden nach rund 2 Stunden an Ihre Standorte einrücken.

