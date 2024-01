Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Türöffnung in der Nacht und am Morgen sowie ein Heimrauchmelder

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde in der Nacht zum Samstag, 06.01.2024 um 01:52 Uhr zu einer Türöffnung in einer Wohneinrichtung in der Königstraße alarmiert. Hier hatte eine Nachbarin Hilferufe aus einer Wohnung gehört. Die Wohnungstür konnte mit einem Zweitschlüssel geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Um 09:06 Uhr am Samstag gingen dann die digitalen Meldeempfänger der Löscheinheit Alt-Wetter erneut. Wieder wurde eine Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Diesmal ging es in ein Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße. Auch hier konnte die Wohnungstür schadenfrei geöffnet und die Person dem Rettungsdienst übergeben werden. Dieser Einsatz war ebenfalls nach rund 30 Minuten beendet.

Am Sonntag, 07.01.2024 um 05:09 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn und des Rettungsdienstes in die Ahornstraße alarmiert. Hier hatten Nachbarn einen ausgelösten Heimrauchmelder wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Kräfte musste die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Ein Brandereignis konnte allerdings in der Wohnung nicht vorgefunden werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

