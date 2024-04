Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (29.04.2024) einen 26-Jährigen im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz ausgeraubt. Der junge Mann war um kurz nach 22.00 Uhr auf der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle an den Abgängen zu den Gleisen unterwegs, als sich eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe näherte und den Geldbeutel forderte. Als er die Herausgabe verweigerte und versuchte wegzulaufen, riss einer der Männer an seiner Stofftasche, die der 26-Jährige daraufhin fallen ließ. Die Männer waren zirka 18 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und hatten blonde bis hellbraune Haare. Sie trugen weite Hosen und dunkle Oberbekleidung. Einer der Täter war zirka zehn Zentimeter größer als seine Komplizen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

