Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste Person aufgefunden - Unfall auf B 14

Aalen (ots)

Winnenden: Suche nach vermisster Person erledigt

Die vermisste Person in Winnenden wurde nahe des Krankenhauses im Holunderweg wohlbehalten angetroffen. Die Suche hat sich somit erledigt.

Hier die ursprüngliche Meldung:

Winnenden: Senior vermisst

Seit Dienstagnachmittag wird im Rems-Murr-Klinikum ein Patient vermisst. Der 85-jährige Senior hat das Krankenhaus unbemerkt verlassen und sei aufgrund einer altersbedingten Erkrankung orientierungslos. Der Mann sei zudem schlecht zu Fuß und lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet. Er ist ca. 168cm groß, hager und hat eine Glatze mit einem grauen Haarkranz. Es ist möglich, dass der Gesuchte sich auf den Weg nach Hause in Richtung Backnang begab. Die Polizei Winnenden bittet um Hinweise, wo der vermisste Mann zuletzt gesehen wurde und nimmt diese unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Leutenbach: Unfall auf B 14

Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Dienstag gegen 15.20 Uhr bei Regen die B 14 in Richtung Stuttgart. Infolge Aquaplaning verlor er auf der linken Fahrspur die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Das Auto krachte in die Leitplanke und schleuderte anschließend nach rechts; wo es mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw Mazda zusammenstieß. Danach überschlug sich der Pkw des 38-Jährigen und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Pkw Mazda landete im Graben. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 56-jährige Mazda-Fahrer wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrbahn war kurzseitig voll gesperrt und ab ca. 15.50 Uhr wieder einspurig befahrbar. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Teilsperrung der Unfallstelle wird bis ca. 17 Uhr andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell