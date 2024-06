Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406012.1 Brokstedt: Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Wohnmobil

Brokstedt (ots)

Am 12.06.2024 um 02:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass sich eine unberechtigte Person in einem Wohnmobil Am Schützenpark aufhalte. Die Geschädigten bemerkten nach dem Anschlagen ihres Hundes beim Blick aus ihrem Wohnungsfenster, dass sich ein Unbekannter Zutritt zu ihrem Wohnmobil verschafft hatte und es durchsuchte. Die Person war männlich, 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren und Kinnbart. Sie trug graue Jacke und Handschuhe. Kurz darauf floh der Täter auf einem rötlichen Fahrrad vom Tatort. Ob oder was der Täter entwendet hatte, konnte noch nicht abschließend angegeben werden. Im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen mitsamt Velo auf dem Bahnhofsgelände in Brokstedt fest. Eine Durchsuchung des Mannes förderte kein Stehlgut zum Vorschein. Im Zuge der Identitätsfeststellung des Beschuldigten ergaben sich Hinweise auf einen aufenthaltsrechtlichen Verstoß. Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgte die Entlassung des 26-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern unter Auflagen. Die Auswertung von vorhandenem Videomaterial dauert an. Der Beschuldigte wird sich in einem Verfahren wegen des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell