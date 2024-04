POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 20.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Trunkenheit im Verkehr durch E-Scooter-Fahrer

Leer - Bei der Kontrolle eines 59-jährigen E-Scooter-Fahrers aus Holtland mussten die Beamten eine starke Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Straße Am Dock führte zu einem Ergebnis von 1,60 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Verkehrsunfall mit/durch Trunkenheit

Filsum - Gegen 20:35 Uhr des Freitagabend kam ein 32-jähriger Pkw-Führer auf der Leeraner Straße in Fahrtrichtung Filsum nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Aufnahme des Unfalles durch die Polizei mussten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrradfahrer fährt in Fußgängergruppe

Borkum - Gegen 22 Uhr des Freitages ist in der Richthofenstraße ein 63-jähriger Fahrradfahrer in eine 5-köpfige Personengruppe hineingefahren und gestürzt. Mehrere Personen der Personengruppe aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen wurden hierbei leicht verletzt. Der Fahrradfahrer aus/von Borkum zog sich eine größere Platzwurde am Kopf zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Dieser stand sichtlich unter Alkoholeinfluss, so dass die Polizeibeamten eine Blutentnahme anordnen mussten. Ein genauerer Wert der Alkoholisierung liegt nicht vor.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Leer - Am frühen Samstag kam es gegen 01:20 Uhr auf der BAB 31 in Höhe des Leeraner Dreiecks zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Führer aus Rhauderfehn erkannte aus Emden kommend vor dem Dreieck zu spät, dass der vor ihm fahrende 20-jährige Pkw-Führer aus Drochtersen seine Geschwindigkeit vor dem Dreieck reduzieren musste und fuhr auf. Bei der Aufnahme des Unfalles durch die Polizei mussten die Beamten neben einer Alkoholisierung von 0,78 Promille, so ein Vortest, auch eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw-Führer aus Drochtersen wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Bei dem 25-jährigen Beifahrer (auch in Rhauderfehn wohnend) des Unfallverursachers wurden zudem annähernd 50 g Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Dieser muss sich wegen eines Verstoßes gegen das neue Konsumcannabisgesetz verantworten.

