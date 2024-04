Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ++ Fahrten unter Rauschmitteleinfluss ++

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 18.04.2024 kam es gegen 10:50 Uhr in der Brückstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 61-jähriger Emder befuhr in einem Skoda die Brückstraße stadtauswärts. Eine 60-jährige Emderin befuhr zeitgleich in einem Mitsubishi die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Brückstraße. Der 61-Jährige fuhr in die Vorfahrtstraße ein, ohne das Passieren der vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen zu gewährleisten und kollidierte mit dem Fahrzeug der Frau. Folglich entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Leer - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 18.04.2024 kam es gegen 16:20 Uhr in der Ringstraße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Zuvor befuhr ein 64-jähriger Führer eines Opel die Ringstraße in Richtung Logaer Weg. Eine 64-jährige Frau befand sich als Beifahrerin mit im Fahrzeug. Hinter dem Opel fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 72-jähriger Führer eines Mercedes. Verkehrsbedingt musste der 64-Jährige seine Fahrt verlangsamen. Der 72-Jährige fuhr darauffolgend auf den vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Darüber hinaus wurden die beiden 64-jährigen Insassen im vorausfahrenden Fahrzeug leicht verletzt.

Emden - Fahrten unter Rauschmitteleinfluss

Am 18.04.2024 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 23:30 Uhr stellten Beamte der Emder Polizei bei drei Verkehrskontrollen unabhängig voneinander fest, dass die Führer die jeweils kontrollierten Kraftfahrzeuge unter der Wirkung berauschender Mittel führten. Entsprechende Vortests bei zwei Männern und einer Frau im Alter zwischen 23 Jahren und 34 Jahren verliefen positiv, sodass bei ihnen Blutentnahmen durchgeführt wurden. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein und untersagte ihnen die Weiterfahrt.

