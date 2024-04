Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.04.2024

polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung an Kindertagesstätte ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Leer - Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Am 15.04.2024 erschien die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Polizeidienststelle und erstattete Anzeige. Zwischen dem 12.04.2024 gegen 17:00 Uhr und dem 15.04.2024 gegen 08:00 Uhr hatte eine unbekannte Täterschaft zwei Gartenhütten und einen Bewegungsmelder auf dem Gelände der Kindertagesstätte im Pastorenkamp in Leer beschädigt und hatte sich anschließend unerkannt entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Sachverhaltes und bittet diese, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 15.04.2024 kam es zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Norderstraße in Weener zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein Mann hatte seinen Pkw der Marke BMW unbeschädigt auf einem Parkplatz geparkt. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass das Fahrzeug im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, sodass die Polizei nun nach Zeugen des Herganges sucht.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 15.04.2024 gegen 19:00 Uhr und dem 16.04.2024 gegen 20:30 Uhr kam es in der Freesienstraße in Ostrhauderfehn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine Geschädigte hatte ihren Pkw, einen Citroen, vor einem dort befindlichen Wohnhaus abgestellt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt gewesen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel durch einen Verkehrsunfall beschädigt und abgebrochen war. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Verkehrsunfalles und bittet diese, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

