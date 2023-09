Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Schlafend im Gleisbereich

Neubrandenburg (ots)

Großes Glück hatte am Sonntagmorgen (10.09.2023) ein 27-jähriger Deutscher in Neubrandenburg. Um 05:12 Uhr wurde der Bundespolizei durch die Notfallleitstelle der DB AG mitgeteilt, dass eine Person im Gleisbereich an der Sponholzer Straße liegt. Ein achtsamer Lokomotivführer hatte die Gefahr rechtzeitig bemerkt und seinen Zug vor der Person zum Halten bringen können.

Vor Ort sahen die Bundespolizisten Unglaubliches. Der volltrunkene Mann hatte sich zum Schlafen ins Gleisbett gelegt. Bei ihm wurde später ein Atemalkoholwert von 2,47 Promille gemessen. Nachdem er medizinisch versorgt wurde, verbrachten ihn die Beamten in seine Wohnung.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es zu zwei Teilausfällen von Zügen mit insgesamt 61 Minuten Verspätung. Auch wenn der Mann froh sein kann, dass es zu keinen schweren oder tödlichen Verletzungen gekommen ist, wird sein Verhalten ein Nachspiel haben. Er wird sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell