Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz der Polizei am 10.03.2024

Balve (ots)

In der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr hat der Verkehrsdienst zum Beginn der Motorradsaison besonders die Krafträder in Augenschein genommen. In Leveringhausen wurde außerorts bei angeordneter Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 548 Fahrzeuge, darunter 168 Krafträder, erfasst. Bei 61 Verkehrsteilnehmern wurde auf Grund von Ordnungswidrigkeiten ein Verwarngeld erhoben, 13 davon betrafen Kradfahrer. In 19 Fällen, davon 7 in Bezug auf Zweiräder, wurden durch die Kollegen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde bei einem Motorradfahrer festgestellt, welcher die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 36 km/h überschritt. An zwei Motorrädern wurden technische Mängel festgestellt, welche zur Fertigung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen führten. Wir werden auch weiterhin verstärkt Kontrollen im Kreis durchführen, um Verkehrsunfällen insbesondere mit den nun vermehrt anzutreffenden Motorradfahrenden vorzubeugen. Die Polizei des Märkischen Kreises appelliert: Fahren sie auch bei guten Bedingungen vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. (lubo)

