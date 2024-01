FW Hannover: Personensuche im Hochwasser

Hannover (ots) - Am Vormittag des Neujahrtages wurden Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover zu einem Wohnungsbrand in den Stadtteil Nordstadt gerufen. Die Einsatzkräfte konnten eine Person und ihre Katze schwerverletzt aus der Wohnung retten, eine weitere Person kam bei dem Brand ums Leben. Gegen 12:50 Uhr gingen in der Regionsleitstelle Hannover mehrere Notrufe ein, ...

mehr