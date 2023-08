LPI-G: Kradfahrer kommt vonn der Fahrbahn ab

Altenburg (ots) - Altenburg: Eine 21-jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr am 10.08.2023 gegen 16:30 Uhr die Straße von Gerstenberg in Richtung Windischleuba und hatte die Absicht, nach links auf die B 93 aufzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw VW und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

