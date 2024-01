Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Menschenrettung auf der Leine

Hannover (ots)

Am heutigen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Wasserrettungseinsatz in die Südstadt, im Bereich Ohedamm / Maschsee gerufen. Eine Person trieb aus unbekannter Ursache regungslos auf der Leine stromabwärts.

Gegen 16:10Uhr alarmierte die Regionsleitstelle die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover, des Rettungsdienstes sowie der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) zu einem Wasserrettungseinsatz auf der Leine. Passanten hatten einen Notruf abgesetzt und berichtet, dass eine scheinbar bewusstlose Person im Bereich Karl-Thiele-Weg den Fluss stromabwärts trieb. Aufgrund der derzeit hochwasserbedingten sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten teilten sich die alarmierten Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt auf und fuhren zeitgleich verschiedene, strategisch wichtige Punkte im Flussverlauf an. Durch ein Feuerwehrboot der Fachgruppe "Wasserrettung" konnte die bewusstlose Person an der Schwanenburgbrücke gesichert, an Land gebracht und an den Rettungsdienst übergeben werden. Zur Ursache kann derzeit keine Angabe gemacht werden.

Die Feuerwehr Hannover war mit 48 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort. Gegen 17:10Uhr war dieser Einsatz beendet.

