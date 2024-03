POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024 im Kreisgebiet MK

Menden (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter Diesel aus einem abgestellten Bagger an der Max-Eyth-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter der 02373/9099-0. (dom) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

