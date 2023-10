Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Mörla (ots)

Am 02.10.2023 kam es in der Ortslage Mörla gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann und eine Frau ritten jeweils auf ihren Pferden hintereinander durch den Ort. Ein unbekannter älterer Herr (schätzungsweise 60-70 Jahre) fuhr mit seinem silberfarbenen Pkw Daimler-Benz dicht an den Pferden vorbei. Hierbei scheute das vom Mann geführte Pferd. Beim Versuch, das Tier zu halten, kam dieser Fall und wurde vom Pferd zweimal getreten. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Pkw hielt in einiger Entfernung an und fragte, ob Hilfe benötigt werde. Nachdem ihm gesagt wurde, dass ein Mobiltelefon benötigt werde, stieg dieser in sein Fahrzeug, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen und fuhr davon. Das Kennzeichen des Daimler-Benz könnte RU-TH ??? sein. Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0259155 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

