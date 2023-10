LPI-SLF: Diebstahl aus einem Keller

Lindenberg (Föritztal) (ots) - Am Freitag kam es in dem Ortsteil Lindenberg im Bereich der Neuhäuser Straße gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Motorradfahrer fuhr aus Rotheul kommend in Richtung Neuhaus-Schierschnitz. Ein 23-Jähriger Fußgänger befand sich in der Neuhäuser Straße zwischen einem Anhänger und einem Fahrzeug. Nach bisherigen ...

mehr