Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemäldediebstahl aus Kunstkapelle

Versuchter Einbruch in Büroräume

Hemer (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Donnerstagmittag wurde an einer Kapelle an der Kantstraße ein Fenster eingeschlagen und aus dem Inneren eine bislang unbekannte Anzahl an Gemälden entwendet. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372/9099-0 entgegen. (dom)

Bereits zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde an Büroräumen einer Klinik an der Theo-Funccius-Straße mehrere Fenster gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde auf den ersten Blick nichts. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372/9099-0 entgegen. (dom)

