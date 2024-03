Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW-Fahrer 91 km/h zu schnell

Meinerzhagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes führten am Donnerstagnachmittag von 14:20 Uhr bis 16:30 Uhr auf der L 707 in Meinerzhagen-Valbert Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit wurden 200 Fahrzeuge gemessen, wovon 25 zu schnell waren. 19 Fahrzeugführer erwartet nun ein Verwarngeld und sechs Verkehrsteilnehmern ein Bußgeld. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein PKW-Fahrer aus dem Märkischen Kreis mit gemessenen 151 km/h bei erlaubten 60 km/h. Diesen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro zusätzlich Verwaltungsgebühren, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Überhöhte Geschwindigkeit gehört weiterhin zu den zehn Hauptunfallursachen. Zu hohe Geschwindigkeit führt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Eine unserer Tätigkeitsschwerpunkte liegt in Geschwindigkeitsüberwachung und der konsequenten Verfolgung der Verstöße. Unser Ziel ist es die Anzahl von Verkehrsunfällen und deren Folgen durch gezielte Verkehrsüberwachung zu minimieren und das regelkonforme Verkehrsverhalten sowie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. (zap)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell