POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung im MK

Halver (ots) - Am Mittwochabend kam es in einem Mehrfamilienhaus am Linger Weg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der Beamten ging ein 39-jähriger Halveraner drohend auf die Beamten zu, äußerte fortlaufend gezielte Beleidigungen und versuchte einen der Beamten zu packen. Der 39-jährige wurde daraufhin mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und ins Polizeigewahrsam Lüdenscheid ...

