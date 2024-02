Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Orange-roter Motorroller in Brand

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem ein Motorroller in der Hirtengrundstraße am Samstag (17.02.) komplett ausbrannte, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung.

Laut einem Zeugen sollen zwei junge Männer gegen 21.30 Uhr den Roller, der hinter der Hirtengrundhalle abgestellt war, angezündet haben und anschließend unerkannt geflüchtet sein. Beschrieben wurden die beiden Jugendlichen als circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer der beiden sei dunkel, der andere hell gekleidet gewesen. Da auch das angebrachte Kennzeichenschild an dem orange-roten Motorroller der Marke KYMCO verbrannte, blieben keine Hinweise mehr auf den aktuellen Besitzer. Lediglich anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer konnte ermittelt werden, dass der Roller im Frühjahr 2023 an einen Mann aus Darmstadt verkauft wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach dem Eigentümer des Motorrollers sowie nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder die beiden Jugendlichen auf ihrer Flucht gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 10 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell