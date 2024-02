Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte entwenden Autoreifen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Röhm-Straße schlugen Unbekannte am Sonntag (18.2.) im Zeitraum zwischen 21 und 22.30 Uhr Fahrzeugscheiben mehrerer Autos ein. Aus dem Innenraum der Fahrzeuge entwendeten sie insgesamt drei Sätze Kompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro. Unentdeckt machten sich die Kriminellen mit ihrer Beute aus dem Staub. Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

