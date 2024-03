POL-MK: Erneuter Containerbrand

Hemer (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurde an einem Kiosk an der Urbecker Straße ein Schaufenster mittels eines Gullideckels eingeworfen. Anschließend betrat der noch unbekannte Tatverdächtige den Kiosk über das eingeworfene Fenster und entwendete Tabak und Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372/9099-0 ...

