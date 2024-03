Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt endet in Fröndenberg

Menden (ots)

Am Mittwochabend, um 23:06 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Menden, den Fahrzeugführer eines Fiats aufgrund eines defekten Abblendlichts in der Fröndenberger Straße anzuhalten. Als die Beamten dem Fahrzeugführer hierzu Anhaltezeichen gaben, fuhr der Fahrzeugführer zunächst mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter ohne anzuhalten. Als die Beamten dann noch das Blaulicht und das Martinshorn zuschalteten, beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug und entzog sich mit erhöhter Geschwindigkeit der beabsichtigten Kontrolle. Die Flucht führte weiter über die Franz-Kissing-Straße, die Werler Straße und die Grimmestraße. Letztlich endete die Verfolgungsfahrt vor einem durch Absperrpfosten gesperrten Weg einer Parkanlage in der Ruhrstraße in Fröndenberg. Die beiden männliche Fahrzeuginsassen flüchteten weiter fußläufig und ließen das Fluchtfahrzeug zurück. In der Karl-Wilschütz-Straße verloren die Beamten die Flüchtenden aus den Augen, nachdem diese über einen Zaun und eine Mauer kletterten. Die weiteren Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Personen verliefen ergebnislos. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. (zap)

