POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Menden (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagnachmittag versuchten unbekannte Täter in eine Firma im Dieselweg einzubrechen. Hierzu versuchten die Unbekannten eine rückwärtige Metalltür aufzuhebeln. Der oder die Täter gelangten nicht in das Innere des Objekts. Zeugen die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Menden unter der 02373 / 90990 in Verbindung zu setzen. ...

