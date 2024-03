POL-MK: Bezugsmeldung zu: Wem gehört dieses E-Bike? (05.03.2024, 13:21 Uhr)

Lüdenscheid (ots) - Am Dienstagabend, um 19:42 Uhr brannte ein Müllcontainer an der Glatzer Straße. Der Müllcontainer befand sich in der Nähe eines Mehrfamilienhauses. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Am Gebäude entstand kein Schaden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Feuer. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der 02351 / ...

